Les confidences de Luis Suarez sur le départ de Lionel Messi au PSG et le trio MNM

Entre Luis Suarez (34 ans) et Lionel Messi (34 ans), c'est à la vie à la mort. Depuis leur aventure commune au FC Barcelone, les deux hommes sont inséparables. Alors, forcément, l'Uruguayen est un témoin privilégié de la trajectoire de la Pulga. Longuement interrogé par Sport ce vendredi, el Pistolero raconte ainsi les coulisses du départ de l'Argentin du Barça pour le Paris SG cet été. Un transfert qui l'a énormément surpris. «En tant qu'ami, je devais être là, le soutenir, ne pas le laisser baisser la tête ou se laisser aller. Cela m'a surpris parce que tout était réglé. Leo était heureux, j'ai passé les vacances avec lui et il était enchanté», a-t-il confié avant de poursuivre.

«Il me disait : "je vais terminer ma carrière à Barcelone, ce que j'ai toujours voulu, le club m'a tout donné et les enfants sont heureux". En une heure, tout a changé. Pour moi, ça a été un coup dur pour tout ce que cela signifiait pour Leo. Je n'étais pas là à ce moment-là et je l'ai rejoint quand j'ai vu qu'il souffrait. Leo aime le club, il doit beaucoup à Barcelone. Il est parti comme un seigneur, ce qu'il est. Le meilleur joueur de l'histoire du club. Il est parti sans vraiment savoir ce qui s'est passé, parce que, bien sûr, la manière, que tout change en l'espace d'une heure, cela l'a dérangé», a-t-il glissé, expliquant que le natif de Rosario était amer.

«La MNM ? Ça fait peur...»

«Je sais que certaines choses l'ont blessé et il est parti comme un seigneur et un grand. Leo sait qu'il a toujours tout donné pour le club et le club a tout donné pour lui», a-t-il avoué. La page Barça délicatement tournée, le vainqueur de la dernière Copa América est parti rejoindre Neymar au Paris SG pour former avec Kylian Mbappé, la MNM, une ligne d'attaque qui fait saliver. Le buteur celeste, lui, aussi attend avec impatience de voir le trio à l'œuvre. Mais il est avant tout content que son ami ait trouvé un environnement propice à son bonheur.

«Je suis heureux de voir Leo heureux, avant toute chose. J'ai aussi une super relation avec Ney et je suis très content qu'il prenne du plaisir avec Leo. Il a dit qu'il voulait rejouer avec lui et cela a pu se faire. Ça fait peur de les affronter parce que ce sont trois très grands joueurs et on verra quand ils commenceront à avoir la même alchimie que nous trois (Messi, Suarez, Neymar, ndlr). Nous avons formé le meilleur trio d'attaque grâce à ce que nous avons réussi et ce que nous avons gagné. On le voyait quand nous marquions. Quand nous partagions tout, les coups francs, les penalties... Le public profite de ce genre de joueurs», a-t-il conclu. Le défi est lancé !