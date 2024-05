Real Madrid : l’avis fort d’Iker Casillas sur Courtois et Lunin

À un peu plus d’une semaine de la finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid n’est pas encore sûr de son onze de départ. Alors qu’Aurélien Tchouaméni risque bien de ne pas être apte pour l’événement, le débat se porte également sur les gardiens. Depuis plusieurs mois, Andriy Lunin est le titulaire au poste. Le gardien ukrainien s’est montré meilleur que Kepa pendant la blessure de Thibaut Courtois et a pris la place de numéro 1. Avec le retour en forme du gardien belge, qui a enchaîné trois matchs depuis son retour de blessure, la presse espagnole se demande qui sera présent à Wembley contre Dortmund. Ancien gardien de légende du Real Madrid, Iker Casillas a fait son choix.

« Ce que je dis est mon opinion personnelle, je ne suis pas un entraîneur, Courtois est numéro 1. Il l’était l’année dernière et cette année, il revient très bien. Je comprends Lunin, qui joue également et a fait une magnifique saison et a également contribué à la participation du Real Madrid en finale de Ligue des Champions. (…) Je suis heureux que Courtois soit revenu dans un magnifique niveau et je suis heureux que Lunin ait montré qu’on peut lui faire confiance également. Ancelotti a le vote, donc ce qu’il décide est le mieux pour l’équipe » a-t-il conclu en marge d’un tournoi de padel solidaire de la Fondation Clínica à Minorque.