PSG : ça se dispute déjà Mauro Icardi

La suite après cette publicité

10 buts et 6 passes décisives en 17 apparitions, et voilà Mauro Icardi devenu l’un des chouchous des supporters de Galatasaray. Le bouillant club turc caracole en tête de la Süper Lig et ce n’est pas l’élimination en Coupe de Turquie qui viendra gâcher le bonheur des fans. Mauro Icardi le sent bien, il se passe quelque chose de différent à Istanbul.

« J’étais avec les meilleurs du monde à Paris, mais je n’ai rien ressenti dans la rue. Pourtant, je vois ici un grand intérêt pour moi », a-t-il récemment déclaré à TNT Sports Argentine. Il a surtout lâché une phrase claire sur ses envies pour le futur. « Je veux vraiment rester à Istanbul ». Rappelons que Mauro Icardi est prêté jusqu’à la fin de la saison par le Paris Saint-Germain, à des conditions financières avantageuses, puisque la formation stambouliote ne prend en charge que 750 000 euros sur les 6,75 millions d’euros de son salaire annuel.

À lire

Galatasaray prépare une offre XXL pour Mauro Icardi

Galatasaray concurrencé par deux clubs italiens

Comme évoqué précédemment, le club turc est disposé à formuler une offre pour conserver l’attaquant argentin âgé de 30 ans. Elle pourrait s’élever à 15 M€, somme qui colle à la valeur marchande actuelle du joueur. Lié jusqu’en 2024 avec le PSG, il ne semble pas faire partie du projet que tente de proposer Luis Campos à sa direction, puisque plusieurs buteurs sont recherchés sur le marché des transferts. S’il se dit désireux de rester en Turquie, Icardi pourrait aussi avoir l’opportunité de revenir en Italie, où il se sentait à son aise.

La suite après cette publicité

En effet, l’AS Roma et l’AC Milan pourraient également formuler une offre au PSG lors du prochain mercato estival. L’AC Milan va laisser filer Zlatan Ibrahimovic, comme nous vous l’avons expliqué, tandis que l’AS Rome lorgne depuis longtemps l’attaquant argentin. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain, qui ne devrait pas avoir trop de mal à trouver preneur pour Icardi.