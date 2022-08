Manchester United : un nouveau nom pour remplacer Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

On peut le dire, Manchester United vit un début de saison pour le moins désastreux. Les deux premières rencontres de Premier League des Red Devils se sont conclues sur des défaites, dont une lourde humiliation 4-0 face à Brentford. Dans le même temps, Erik ten Hag se fait déjà reprendre de volée par les consultants et les médias anglais, alors que le dossier Cristiano Ronaldo mettrait une sale ambiance en interne.

La star portugaise souhaite toujours quitter Old Trafford. Rien n'a changé, malgré les tentatives de réconciliation entamées par la direction mancunienne. Le principal concerné veut partir pour un club disputant la Ligue des Champions. Et forcément, il faudra le remplacer. Plusieurs noms sont sortis pour l'instant, comme Leroy Sané (Bayern) ou Cody Gakpo (PSV).

Un joueur de l'Atlético... pour faciliter le départ de CR7 chez les Colchoneros ?

Ce mardi, le média espagnol Relevo dévoile un nouveau nom. Il s'agit de Matheus Cunha, l'attaquant de l'Atlético de Madrid. Le Brésilien de 25 ans, arrivé en terres espagnoles il y a un an, est l'une des options qui plaît le plus à la direction des Red Devils. Son prix a été fixé à 50 millions d'euros par les Colchoneros selon le média, et même si le joueur se sent bien à Madrid, il ne ferme pas la porte à un départ vers le nord de l'Angleterre.

D'autres publications ibériques, comme la Cadena SER, confirment cet intérêt mais indiquent que les Madrilènes ne veulent pas négocier et exigent le montant de sa clause libératoire. Son montant n'a pas filtré, mais il est bien supérieur aux 50 millions d'euros cités ci-dessus. Pour rappel, les Colchoneros avaient déboursé 30 millions d'euros pour le recruter, alors que la concurrence fait rage sur le front de l'attaque de l'Atlético de Madrid cette saison, notamment après le doublé d'Alvaro Morata face à Getafe lundi soir. A noter qu'une vente du Brésilien pourrait justement faciliter l'arrivée de Cristiano Ronaldo du côté de la capitale espagnole.