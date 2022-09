FC Barcelone : Jordi Alba revient sur son été mouvementé

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2024, Jordi Alba aurait pu quitter le club catalan à l'occasion de ce mercato estival. L'Inter Milan, intéressée par le joueur de 33 ans, a en effet soumis une offre aux Blaugranas. Un deal qui n'a cependant pas été finalisé. Interrogé à l'occasion d'un évènement organisé par Adidas, le latéral gauche s'est exprimé quant à sa situation actuelle au Barça, notamment marquée par le fait qu'il débute régulièrement sur le banc.

La suite après cette publicité

« Je ne sens pas que je dois me justifier et je ne me plains pas non plus. Quand c'est mon tour d'aider l'équipe, je le fais. Je veux toujours jouer et être dans la meilleure forme possible. Petit à petit, chaque jour, je me sens beaucoup mieux. Ce début de saison, j'ai été plus sur le banc que sur le terrain, mais je vais bien, j'aide les jeunes à s'améliorer » D'un point de vue personnel, Jordi Alba a conforté sa position de « rester au Barça, car je vois la capacité de continuer », tout en comprenant la multiplicité des intérêts qui sont en jeu.