OM : l'attaquant tant attendu doit arriver cette semaine d'après Villas-Boas

Opposé au LOSC dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a arraché le nul sur sa pelouse ce dimanche soir (1-1). Présent au micro de Téléfoot après la partie, André Villas-Boas est donc revenu sur le match de ses hommes, mais le coach portugais a surtout évoqué le mercato.

L'occasion pour lui d'évoquer le fameux dossier du numéro 9. Et les supporters phocéens peuvent avoir le sourire puisqu'un joueur devrait débarquer en milieu de semaine prochaine. «Oui, je pense que ça sera réglé mercredi, le nouvel attaquant. On a une option qui arrive tout de suite. On va ensuite continuer notre mercato», a déclaré le coach de l'OM.