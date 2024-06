Mais que devient donc Gavi ?

S’il ne s’était pas blessé le 19 novembre dernier face à la Géorgie dans ce match de qualification pour l’Euro, nul doute que Gavi serait présent avec la délégation espagnole en Allemagne. Et avec un rôle majeur qui plus est, puisqu’il était indispensable aux yeux de Luis de la Fuente, comme il était aussi un membre très important du FC Barcelone. Mais à cause de cette double blessure aux ligament croisé antérieur du genou et du ménisque, le sélectioneur ibérique et Xavi ont dû composer sans lui…

Un coup dur pour les deux clubs, puisqu’en plus de ses qualités techniques et de son profil un peu atypique, c’est un joueur précieux sur le plan défensif grâce à son agressivité et ses qualités physiques. Quand est-ce qu’on va le revoir sur les terrains ? Ce mercredi, le quotidien Marca en dit un peu plus sur la situation du joueur, qui n’a plus rejoué depuis cette triste soirée de novembre.

Sa date de retour est encore floue

On apprend que le joueur travaille déjà sur la pelouse du centre d’entraînement du FC Barcelone. Des séances axées sur la récupération de ses capacités physiques, visant donc à travailler la vitesse et l’explosivité. Il ne touche cependant pas encore le cuir, mais on le sent plutôt content et optimiste. Alors que la Liga reprend dans exactement deux mois, il est encore difficile de savoir si on le verra démarrer la saison sous les ordres d’Hansi Flick. Surtout que le joueur comme le club ne veulent prendre aucun risque et n’ont aucune intention de forcer un retour trop anticipé. Il y a quelques semaines, la presse ibérique évoquait un retour prévu pour octobre ou novembre.

L’équipe reprendra le travail le 8 juillet prochain, mais le milieu de terrain devrait continuer de s’entraîner en marge du groupe. Il faut dire qu’une fois qu’il sera totalement opérationnel et soigné à 100%, il faudra encore ajouter un ou deux mois supplémentaires de réadaptation au rythme de la compétition. On risque donc d’attendre 2025 pour voir la meilleure version de l’Andalou. Mais quoi qu’il en soit, Gavi commence à voir la lumière au bout du tunnel. Cette blessure qui l’a clairement freiné dans sa progression devrait bientôt être oubliée, pour le plus grand bonheur des fans barcelonais…