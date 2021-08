Le PSG veut arracher Erling Haaland à Dortmund mais...

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain s'apprête à vivre une dernière ligne droite de mercato estival mouvementée. Et le dénouement du dossier Kylian Mbappé va évidemment influencer plus que jamais les décisions parisiennes dans les prochaines heures. Pour le moment, le club parisien n'a pas encore répondu à la dernière offre du Real Madrid pour le génie français (170 millions d'euros + 10 millions de bonus).

Un silence qui s'expliquerait par la volonté francilienne de pousser la Casa Blanca dans ses derniers retranchements. En clair, la direction du PSG aimerait que les Merengues se rapprochent sensiblement des 200 millions d'euros pour son génie français. En parallèle, les pensionnaires du Parc des Princes étudient toutes les options pour l'après Mbappé.

Le PSG se heurte à multiples obstacles pour Haaland

Si la piste Richarlison a pris du plomb dans l'aile avec les déclarations récentes de Rafa Benitez, celle menant à Erling Haaland demeure encore plus complexe. Car l'attaquant norvégien du Borussia Dortmund constitue bel et bien l'option prioritaire aux yeux de Leonardo et Nasser Al-Khelaifi. Dans son édition du jour, AS révèle cependant que le Paris SG va se heurter à multiples écueils pour finaliser un tel dossier. Le premier demeure limpide : le BVB refuse de vendre son meilleur joueur à quelques encablures de la fin du mercato. Autre souci pour la formation francilienne, le principal protagoniste n'a jamais exprimé son désir de quitter Dortmund cet été.

Une autre question se pose également. Haaland accepterait-il de se retrouver sur le devant de la scène avec Neymar et Messi ? Rien n'est moins sûr... Enfin, personne n'a occulté les tensions apparues lors du huitième de finale de Ligue des champions en 2020 entre les deux équipes. La célébration du buteur norvégien n'était absolument pas passée auprès des joueurs parisiens qui s'étaient vengés au retour... Un seul homme pourrait prôner un rapprochement entre toutes les parties : Mino Raiola. Le célèbre agent entretient d'excellentes relations avec le PSG. Mais pour le moment, Kylian Mbappé reste un joueur du Paris Saint-Germain. Impossible pour l'état major parisien de trop se projeter sur la suite...