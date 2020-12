Ligue des Champions : l'équipe type de la 6e journée

Manuel Lazzari (Lazio Rome) : la Lazio Rome jouait très gros ce mardi en fin d'après-midi. En effet, les Laziale n'avaient besoin que d'un petit point contre le FC Bruges pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Les Belges, réduits à dix, poussaient dans les derniers instants sans trouver la faille. Dans cette rencontre, le latéral droit, Manuel Lazzari a fait un gros match, remportant sept duels sur dix joués. S'il n'a pas réussi un seul centre (sur deux tentés), il a en revanche été adroit dans la profondeur (deux passes réussies sur trois). Il a aussi effectué une interception et un tacle.

Willi Orban (RB Leipzig) : le défenseur central de l'écurie allemande croyait bien donner beaucoup d'air aux siens en inscrivant le but du 3-0. Toutefois, sa réalisation était annulée pour un hors-jeu. Mais après tout, ce n'est pas forcément le rôle d'un défenseur central. Il a fait trois tacles, dégagé deux fois le cuir et bloqué un tir tout en remportant cinq de ses sept duels. Il a été aussi un bon relanceur puisqu'il a réussi deux passes en profondeur sur les trois qu'il a pu tenter.

Jules Koundé (FC Séville) : le défenseur du Séville FC était absent lors de la déroute des siens contre Chelsea la semaine passée. Exceptionnellement, l'ancien Girondin était positionné sur le côté droit de la défense et ce qui ressort de la rencontre contre le Stade Rennais c'est surtout son but de l'extérieur de la surface d'une sublime frappe de l'extérieur du pied, qui a lobé le gardien adverse. Il a, en outre, réussi cinq de ses sept duels joués.

Angelino (RB Leipzig) : le latéral gauche du RB Leipzig a probablement été l'un des défenseurs les plus prolifiques de cette phase de poule de la Ligue des Champions. Auteur de trois buts en six matches, c'est lui qui met les Allemands sur les bons rails contre Manchester United en ouvrant le score dès la 2e minute. Il a aussi offert une passe décisive à Amadou Haidara.

Luka Modric (Real Madrid) : en première période, de ce match couperet contre le Borussia Mönchengladbach, c'était le Real de Modrid ! Tout le jeu passait par lui, véritable métronome, qui permettait aux Merengues de gagner la guerre du milieu de terrain. Avec un Modric à ce niveau-là, Zinedine Zidane peut encore voir venir. Sur cette rencontre, il a touché 107 fois le ballon et a réussi toutes ses passes en profondeur (5). Il a aussi trouvé le poteau de Sommer.

Amadou Haidara (RB Leipzig) : le milieu de terrain de l'écurie allemande a abattu un travail monstrueux dans l'entrejeu contre Manchester United. Au-delà de son but, le deuxième de la rencontre sur un service d'Angelino, il a réussi trois interceptions et fait quatre tacles. Il a gagné aussi cinq de ses huit duels au sol et un aérien (sur deux).