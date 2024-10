Ligue des Champions, Premier League : jusqu’où peut aller le Aston Villa d’Unai Emery ?

Ce nouveau format de Ligue des Champions réserve bien des surprises. Après trois journées, c’est l’Aston Villa d’Unai Emery qui vire en tête et un rapide coup d’œil au calendrier permet d’affirmer que cela pourrait durer encore un peu. Le club de Birmingham se déplace au Club Bruges lors du prochain match avant deux morceaux plus consistants : recevoir une Juventus encore perfectible avant de se rendre à Leizpig. Cette place de leader de cette poule unique de C1 n’est pas dûe au hasard. Les Villans ont tout de même battu un grand d’Europe, à domicile, le Bayern Munich (1-0).

Trois matchs, trois victoires, Aston Villa est le seul club d’Europe avec Liverpool à avoir réalisé pareils débuts. C’est la conséquence du travail réalisé par Unai Emery, lequel fête ses deux ans à la tête du club. Il avait succédé à Steven Gerrard, alors empêtré à la 17e place de Premier League. Le redressement fut spectaculaire avec une qualification en Ligue Europa Conférence en fin de saison où Villa atteindra les demi-finales au printemps dernier, en même temps que finir le dernier exercice à la 4e place devant des équipes comme Tottenham, Chelsea, Newcastle et Manchester United.

«J’espère que nous allons nous améliorer encore et encore» lâche Emery face à la presse ce vendredi. Toujours déterminé, le coach espagnol n’y voit que le début d’un chemin encore long. «Cela fait deux ans que je suis arrivé ici. Nous sommes très exigeants et nous avons commencé à nous améliorer à chaque instant où nous avons travaillé ici. Nous avons atteint certains objectifs rapidement, mais il reste encore beaucoup de travail à faire, martèle-t-il. J’ai apprécié ma première année, même si on n’a joué que le week-end. Mon exigence est de jouer l’Europe - c’est le premier objectif».

L’ancien coach parisien en veut plus. Malgré l’univers ultra-concurrentiel dans lequel il évolue, il vise un titre. «Mon deuxième rêve est de remporter un trophée. Nous avons hâte de continuer à nous voir progresser. Il s’agit de faire face à des objectifs chaque jour. Nous jouons désormais beaucoup de matchs et nous travaillons plus d’heures car nous devons préparer chaque match et nous ne nous reposons pas comme il y a deux ans, en ne jouant qu’un match par semaine. Je me sens à l’aise et confiant avec le potentiel que nous avons. C’est une énorme responsabilité.»

Installer durablement Aston Villa en haut de l’affiche

4e de Premier League à l’heure d’aborder cette 9e journée où l’attend la réception ce samedi de Bournemouth, Unai Emery a encore en tête le nul de ses hommes à Ipswich le 29 septembre dernier. «Il faut exiger des joueurs qu’ils améliorent leur mentalité en permanence. Nous en avons quelques exemples ici. À Ipswich, j’avais des doutes quant à savoir si nous avions montré la mentalité que je souhaitais. Les meilleures équipes et les meilleurs joueurs abordent chaque match avec l’objectif de le gagner.» Le message est passé. L’Espagnol n’est pas là pour faire de la figuration mais bien pour placer Aston Villa au premier plan.