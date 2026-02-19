Un journaliste argentin dévoile le futur club de Julian Alvarez

Où jouera Julian Alvarez la saison prochaine ? C’est une question que se posent beaucoup de fans de football à travers le monde. Ces dernières semaines, il a été question de lui du côté de Barcelone, mais aussi du PSG, et le journaliste Hugo Balassone a dévoilé une petite bombe dans le média Radio La Red.

La suite après cette publicité

« Mon information, c’est qu’il va jouer au Barça. Il y a eu un intérêt d’Arsenal, son cycle à l’Atlético est terminé. Il veut aller dans un club champion. Julian Alvarez, je peux le confirmer, va jouer dans un des meilleurs clubs du monde. Tu imagines Julian et Lamine Yamal ensemble ? », a lancé le journaliste argentin. Rendez-vous dans quelques mois pour constater s’il a eu raison ou non…