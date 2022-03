Barça : une clause dans son contrat complique la venue de César Azpilicueta

Selon Marca, la clause de renouvellement automatique de César Azpilicueta à Chelsea s’est activé. Le défenseur dont le contrat à Londres expirait en juin a activé sa clause en jouant plus de 30 matches avec Chelsea cette saison, il est déjà à 33 matches joués depuis le début de l'année. Par conséquent, l’Espagnol de 32 ans, qui était notamment pisté par le FC Barcelone, ne sera plus libre en juin prochain, ce qui pose un problème au club catalan, qui souhaitait renforcer le côté droit de sa défense, mais qui voulait une arrivée gratuite et ne pas payer pour un joueur qui aura 33 ans cet été.

Azpilicueta aurait déjà fait savoir à la direction de Chelsea son envie de rejoindre Barcelone et négocierait pour que le club anglais le libère mais il ne souhaiterait pas pour autant partir au clash avec les Blues. D'autant que les récents problèmes du club avec son président Roman Abramovich viendraient encore un peu plus compliquer la situation car si Chelsea ne peut plus recruter, ils vont difficilement accepter de laisser partir un joueur d’expérience qui est au club depuis 2012 et qui est le capitaine de l’équipe. Affaire à suivre…