Le compte bancaire de Chelsea suspendu par Barclays !

Ces derniers jours, Roman Abramovitch est lourdement sanctionné par le gouvernement britannique. Des sanctions qui touchent grandement son club Chelsea. Selon les dernières informations de Sky Sports, le compte bancaire du club londonien a été temporairement suspendu par la banque Barclays. Qu'est-ce que ça signifie ? Chelsea ne peut plus rien dépenser comme argent.

Le média anglais The Athletic explique d'ailleurs qu'avec les cartes de crédit bloquées, les dirigeants sont actuellement incapables d'acheter du carburant pour le bus de l'équipe et donc faire les déplacements entre les hôtels et les stades. Ces nouvelles restrictions devraient fortement impacter les prochains matchs du club. Mais pas celui contre Lille puisque selon la presse britannique, son déplacement a déjà été payé.