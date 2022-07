Le Stade de Reims signe un portier autrichien

Formé au RB Salzburg et passé professionnel du côté du FK Austria Vienne, le gardien de but Patrick Pentz (25 ans) s'engage à Reims pour les trois prochaines saisons. De taille moyenne (1m84), le néo-international autrichien se distingue par ses réflexes et par sa tonicité.

Élu meilleur gardien de Bundesliga autrichienne lors de la saison 2020-2021, Pentz s'est également révélé aux yeux du grand public face à l'Équipe de France en juin dernier. Libre de tout contrat, il rejoint Reims pour y concurrencer Predrag Rajkowvić dans les buts du club champenois.