Jean-Louis Gasset a la recette pour battre le PSG malgré un OM décimé

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain. Un choc XXL bien plus important pour les Phocéens. Outre le prestige de battre l’ogre rouge et bleu, les hommes de Jean-Louis Gasset, septièmes du classement, espèrent un bon résultat pour ne pas se faire décrocher dans la course à l’Europe. Sauf que l’OM aborde cette rencontre avec un effectif décimé par les blessures. Les coups durs se sont enchaînés durant la trêve internationale et aujourd’hui, les retours se font au compte-gouttes. Mais à Marseille, pas question de se chercher des excuses.

« Je suis désolé, mais il n’y aura pas d’excuses. Tous les joueurs de l’OM sont capables de jouer. On sait que c’est un match important pour tout le monde. Mais malgré les blessures, on n’a pas d’excuse. Ça dépend de nous pour arriver à notre objectif. (…) je me fous de ce que pensent les gens de l’équipe. J’espère qu’on va avoir la meilleure version de l’OM, celle du match contre Villarreal à domicile. On a la capacité de faire un bon match, mais pour ça, il faut tout donner », a déclaré Pau Lopez en conférence de presse, imité quelques instants plus tard par son coach. « Les absences certaines sont Meïté, Sarr, Clauss et Onana. Ils ne seront pas dans le groupe. Pour le reste, on vit au jour le jour. On attend le dernier moment, parce que c’est une histoire de fin de blessure, donc les joueurs travaillent à l’écart du groupe avec les préparateurs physiques. Entre demain après-midi et dimanche matin, on verra qui peut débuter », a-t-il indiqué, avant de dédramatiser l’affaire.

Faire un match parfait

« Ce sont les aléas du métier. Depuis que nous sommes arrivés, on est dans l’adaptation. Il faut à chaque match s’adapter à l’effectif qui est disponible. On perd des joueurs, on en gagne, c’est le métier qui est comme ça. Il y a plusieurs inconnues. Ce n’est pas la peine de se lamenter. On a joué des matchs sans Clauss, sans Sarr, sans Meïté. Des joueurs vont avoir leur chance. Parfois, dans un match de renommée, on a une plus-value d’un joueur qui explose ce jour-là. » Et pas question pour lui de faire courir le moindre risque aux joueurs incertains. « On ne blessera pas un joueur volontairement, c’est impossible. Il y aura un feu vert. Ils sont entre les mains du médical. S’il y a le moindre doute, le joueur ne jouera pas ». Pragmatique, Gasset ne cède pas au pessimisme ambiant du côté de la cité phocéenne. Il a même la recette pour faire tomber le PSG… même si ce ne sera pas simple.

« Quand vous avez plus de talents dans l’équipe d’en face, si vous voulez faire un exploit, il faut trouver des solutions à d’autres endroits, là on parle de collectif. Ça veut dire être beaucoup plus concentré, beaucoup plus agressif, habile avec le ballon. Tenir le ballon pour faire courir l’adversaire et surtout être efficace à la moindre occasion. Il faut pratiquement faire le match parfait. Mais on l’a déjà fait. Nous avons joué 4 matches au Vélodrome, on n’a pas fait que de bons matches, mais on a toujours su s’adapter à la situation avec le match référence face à Villarreal. Il faut faire encore mieux que Villarreal pour faire l’exploit. On sait qu’on est attendu, c’est LE match. Ce sont les deux équipes les plus titrées de France. Il y a un écart au niveau du classement, mais sur un match, contrairement à d’autres sports, il y a cet espoir. » Place au terrain maintenant.

