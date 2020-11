Wolverhampton donne des nouvelles de Raul Jimenez

C'est l'une des images impressionnantes du week-end. Lors du match entre Arsenal et Wolverhampton en Premier League, on a assisté à un choc spectaculaire tête contre tête entre David Luiz et Raul Jimenez. Si le défenseur brésilien a pu reprendre le match avec un bandage à la tête, le Mexicain a eu moins de chance et a dû sortir sur civière, sous oxygène.

Conscient au moment d'être transporté à l'hôpital, il a immédiatement été opéré d'une fracture du crâne. Ce lundi, son club a donné de ses nouvelles, et elles sont rassurantes : « Raul va bien. Il restera sous observation pendant quelques jours, le temps qu'il commence sa convalescence ».

Raul is comfortable following an operation last night, which he underwent in a London hospital.



He has our love and support as he begins a period of recovery.



We're all with you, @Raul_Jimenez9.