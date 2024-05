Mercato : le rêve fou du FC Barcelone pour son attaque

L’été s’annonce long à Barcelone. Sous la chaleur et l’humidité catalane, Joan Laporta et Deco vont avoir un sacré chantier à conclure, en quelques semaines seulement. Au moins, le dossier du coach est déjà réglé, puisque c’est Hansi Flick qui va prendre la relève d’un Xavi qui va diriger son dernier match ce samedi face à Séville. Mais au niveau de l’effectif, il y a énormément de boulot. Dans le sens des départs comme des arrivées…

La suite après cette publicité

Principalement car rien que pour pouvoir se mettre aux normes du fair-play financier de la Liga, le club catalan doit récupérer 100 millions d’euros, puis, devra encore récupérer d’autres sommes importantes pour attirer des joueurs dans ses rangs. Plusieurs joueurs majeurs sont ainsi sur le marché, à l’image de Ronald Araujo, Frenkie de Jong ou Raphinha. Tous trois ont une belle cote sur le marché et sont considérés comme des actifs dont le club peut se séparer en cas de belle proposition. De grosses ventes permettraient donc de recruter du lourd…

À lire

Mercato FC Barcelone : Hansi Flick veut déjà prendre une décision radicale !

Des négociations difficiles

Comme l’indique AS, la direction du Barça a déjà un objectif prioritaire pour le mercato estival. C’est Luis Diaz, l’ailier colombien de Liverpool. C’est même le rêve de Deco, le directeur sportif du club. Son avenir à Liverpool est un peu flou, et Deco veut profiter de sa bonne relation avec les agents du joueur pour avancer sur ce dossier. Le Barça est convaincu par les qualités et le profil du joueur, mais aussi par son caractère et sa mentalité, à l’heure où les dirigeants estiment que l’effectif manque de personnalité et de leaders.

La suite après cette publicité

Bien sûr, c’est une opération difficile sur le plan financier. Les négociations avec les Reds s’annoncent déjà tendues, comme pour Coutinho à l’époque. Et le Barça doit aussi attendre de vendre des joueurs, ce qui risque de permettre à d’autres prétendants de se positionner et de prendre de l’avance. Mais dans l’esprit de Deco, Diaz est devant Nico Williams ou Dani Olmo. Et du côté du joueur, on serait ravi de rejoindre la Catalogne…