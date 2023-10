Le débrief de PSG-Milan (3-0) : Paris remet les gaz !

Après un début de match délicat, le PSG a su se montrer réaliste grâce à Mbappé, Kolo Muani et Lee pour s’imposer finalement largement contre l’AC Milan (3-0). Le PSG reprend donc la tête du groupe F après son large succès face aux Rossoneri, notamment grâce à un Warren Zaïre-Emery des grands soirs. Nos journalistes analysent à chaud l’affiche de la soirée et la performance des joueurs en direct et en plateau !

La suite après cette publicité

Le direct

Le programme de l’émission

PSG-AC Milan : enfin un match référence ?

Les notes du match : Warren Zaïre-Emery confirme son talent !

Dembélé-Kolo Muani : la vraie délivrance ?

Luis Enrique : le 4-2-4 ou rien ?

N’hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Foot Mercato pour ne pas manquer les prochains directs !