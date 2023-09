Pourquoi l’AS Monaco est la sensation de l’été en Ligue 1 !

La suite après cette publicité

L’AS Monaco a vécu cet été une petite révolution au palais. Dans le sillage d’un Thiago Scuro nommé directeur du football en lieu et place d’un Paul Mitchell sur le départ mais encore présent pour faciliter la transition, le club de la Principauté a changé beaucoup de choses en son sein après une saison 2022-23 décevante. Et le moins que l’on puisse dire c’est que pour le moment la machine monégasque d’Adi Hutter, le nouveau coach en place tourne à plein régime. Premier du classement de Ligue 1, invaincu avec 10 points (3V - 1N), meilleure attaque (13 buts en 4 matchs) et disposant d’un jeu spectaculaire développé par le nouvel entraîneur, et reconnu par la plupart des suiveurs et spécialistes, la métamorphose est impressionnante et surtout très rapide. Comment expliquer la folle dynamique de l’actuel leader de Ligue 1 ? Les raisons sont multiples.

Tout d’abord, Thiago Scuro a su parfaitement s’intégrer dans son nouvel environnement. Après avoir bouclé l’arrivée d’Adi Hutter en lieu et place de Philippe Clément sur le banc de touche, le directeur sportif brésilien a bien ciblé les besoins de son entraineur, à l’image de Denis Zakaria, que le coach monégasque connaissait bien et qui avait été érigé en priorité. En plus de pouvoir compter sur Carlos Avina, nommé directeur technique, Scuro s’est également appuyé sur le travail de la cellule de recrutement de l’ASM, un dur labeur symbolisé par - ce qui ressemble à un gros coup - l’arrivée de Wilfried Singo. « C’est grâce à nos recruteurs, à l’ensemble de notre staff qui fournit des informations et des analyses de qualité. Dès que nous avons commencé à observer Singo, nous avons vu ses qualités, sa mentalité pour évoluer à un très haut niveau.»

Un mercato plus qualitatif que quantitatif

Et plutôt que de viser la quantité, le club du Rocher a misé sur la qualité d’un recrutement bien aidé il est vrai par l’investissement et le soutien du Président Dmitri Rybolovlev pour répondre aux ambitions du club et par les grosses ventes réalisées depuis 1 an (Tchouameni, Diop, Badiashile, Disasi). Au final, Monaco peut même se targuer de terminer l’année sur une balance pas si négative que cela sur le mercato (83M€ d’achat contre 58.5M€ de ventes) avec l’investissement massif réalisé cet été. Une somme que certains jugeront importante, mais finalement très correcte à la vue de la qualité et du potentiel des joueurs recrutés (Singo – 22 ans, Balogun – 22 ans, Salisu – 24 ans, Köhn – 25 ans et Zakaria – 26 ans), et qui semblent avoir déjà apporté une plus-value à l’effectif et un certain vent de fraicheur dans une équipe à bout de souffle en mai dernier.

D’ailleurs, à y regarder de plus près, certains cadres du club ne sont clairement plus les mêmes que la saison passée. De Minamino totalement transformé et dont les performances sont nettement supérieures à la saison dernière, à Mohamed Camara, arrivé tardivement l’été dernier et qui a bien digéré sa première année à Monaco, la preuve avec son match XXL face à Lens, en passant par un Youssouf Fofana finalement resté sur le Rocher et revenu à son meilleur niveau. Scuro, ne tarissait pas d’éloges d’ailleurs sur le milieu international tricolore samedi soir et lui promet déjà une grande saison. «C’est un joueur très important, non seulement sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire. Bien sûr, nous sommes heureux qu’il rejoigne l’équipe de France. Il montre son niveau, ses capacités. Il peut jouer à un niveau beaucoup plus élevé dans ce style. Il est en train d’y arriver et je crois qu’il va faire une grande saison.»

Une part belle laissée aux jeunes talents du club

Et cette belle dynamique profite également aux joueurs "made in diagonale" et formés au club qui sont plus que jamais partie prenante du projet. Magassa a été titulaire en défense durant les 4 premières journées, Akliouche a été buteur à Clermont, Matazo passeur à Clermont, Matsima est dans la rotation au poste de défenseur central. De bon augure, en attendant également le retour de blessure d’Eliesse Ben Seghir. Tout cela a de quoi ravir le nouveau coach Adi Hutter qui a beaucoup travaillé durant l’avant saison pour présenter une équipe compétitive dès l’entame de la saison ? Pas vraiment. À l’écouter, l’ASM peut faire mieux et dispose d’une marge de manoeuvre importante. « Je suis très content d’avoir 10 points en 4 matchs, a réagi le coach autrichien samedi soir. Je suis réaliste, pas rêveur. On a beaucoup travaillé en avant-saison, je suis content de la façon dont les joueurs se développent. Tout n’a pas été excellent non plus. J’ai dit aux joueurs que je leur souhaitais le meilleur en sélection et qu’ils reviennent en forme car on a encore beaucoup de travail ». Il faut dire que Salisu n’a pas encore joué de match, que Balogun vient d’arriver et que Denis Zakaria, intéressant en défense centrale, n’a pas encore été trop utilisé à son poste de prédilection, à savoir au milieu de terrain.

Ultime preuve de la bonne santé du groupe monégasque : le départ de 18 internationaux durant la trêve dont 2 avec le Brésil (Vanderson et Caio dont c’est la première avec la Seleçao). Une perspective qui ne peut que ravir le directeur du football Thiago Scuro. « Oui, c’est une fierté. Cela montre la qualité de l’effectif : pas seulement les nouveaux joueurs que nous avons recrutés lors de cette fenêtre, mais aussi les joueurs qui ont déjà été au club lors des saisons précédentes. 18 joueurs qui partent pour la pause internationale, c’est beaucoup. Cela montre à quel point Monaco est fort individuellement, et si nous continuons à travailler ensemble en tant que club et en tant qu’équipe, nous pouvons également être forts. »

Déjà le tube de l’été, l’AS Monaco, qui ne joue pas de Coupe d’Europe cette saison et qui sera plus frais que ses adversaires du haut de tableau, a de quoi naviguer sur des bases très élevées durant la saison. L’ASM dispose en outre d’un calendrier intéressant avec un déplacement toujours difficile à Lorient après la trêve, puis la réception de Nice et Marseille fin septembre. Après ces rencontres, il sera temps de faire un premier bilan et de jauger la véritable valeur de cette équipe et sa capacité à se battre pour une place en Ligue des Champions voire plus. À la vue de ce qu’elle a montré jusqu’à présent, il y a de quoi espérer pour des supporters monégasques qui revivent depuis le début de saison…