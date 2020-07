C'est la guerre entre beIN Sports et l'Arabie Saoudite !

Plus rien ne va entre le Qatar et l’Arabie Saoudite. En guerre depuis l’affaire de la chaîne pirate beoutQ, les deux états pétroliers se rendent coup pour coup. Et aujourd’hui, l’Autorité générale de la concurrence saoudienne a annoncé officiellement que la chaîne qatarie beIN Sports ne sera plus diffusée dans son pays. La raison ? beIN Sports aurait abusé de son monopole. Face à cette décision, le groupe qatari a décidé de répondre via un communiqué. Et il est salé.

« Nous avons suivi la récente déclaration publiée par l'Autorité générale saoudienne de la concurrence, qui prétend mettre définitivement fin à la diffusion de beIN en Arabie Saoudite. Cette décision a été prise à travers des procédures judiciaires entachées qui ont violé à plusieurs reprises les droits de la défense de beIN à toutes les étapes juridiques. En outre, la décision elle-même est non seulement incompatible avec le droit international, mais également avec les principes les plus fondamentaux du droit de la concurrence. Cette décision n'a aucun sens à tous les niveaux et elle interdit à beIN d'accorder ses droits aux téléspectateurs de la même manière habituelle que les diffuseurs de sports et de divertissement du monde entier. Elle est certainement suivie par d'autres organismes de radiodiffusion opérant sur le marché saoudien. De plus, l'idée d'interdire définitivement un concurrent de premier plan du marché pour promouvoir la concurrence est une idée contradictoire et contradictoire en soi. Nous nous demandons également, comme nous l'avons demandé au cours des trois dernières années, comment les citoyens saoudiens peuvent légalement regarder les activités de la Premier League anglaise dans le Royaume d'Arabie Saoudite avec cette interdiction permanente de l'institution légalement autorisée pour la diffusion internationale de la Premier League anglaise. Ou, en fait, comment les citoyens saoudiens peuvent regarder la plupart des événements sportifs internationaux légalement, et comment cela cadre avec la vision du Royaume d'Arabie Saoudite pour l'année 2030. Nous avons également noté comment la chaîne saoudienne beoutQ soutenue par le gouvernement a violé les droits et annulé la compétition pendant près de 3 ans. Cependant, la seule mesure prise par les autorités saoudiennes est d'empêcher et de perturber les mesures juridiques que la Fédération internationale de football (FIFA), l'Association européenne de football, la Premier League anglaise et d'autres ont essayé à neuf reprises, ce qui constitue une violation complète et explicite des règles de l'Organisation mondiale du commerce. L'incapacité persistante du Royaume d'Arabie saoudite à respecter les lois et normes internationales est préjudiciable aux amateurs de sport en Arabie saoudite et aux organisations sportives du monde entier », peut-on lire sur le communiqué publié sur Twitter.