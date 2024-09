PSG - Girona : Luis Enrique défend ses joueurs

Paris a mérité sa victoire selon Luis Enrique. Présent au micro de Canal+ après la victoire étriquée de ses hommes contre Girona (1-0), le technicien asturien a souligné l’état d’esprit de son équipe, alors qu’elle avait pourtant entamé sa rencontre à l’envers, ne cadrant pas une seule frappe en première période.

«Une pression en raison d’un groupe jeune ? Je crois que les joueurs montrent le même esprit que les supporters depuis la saison dernière : personne n’abandonne jusqu’à la fin, même si on aurait pu être meilleurs. On a marqué dans les dernières minutes, ça donne trois points, ça fait du bien. Progresser ? C’est l’objectif, mais je crois que si on parle de mérite, on a mérité de gagner ce soir.»