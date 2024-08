OM : Roberto De Zerbi s’explique sur la polémique Mason Greenwood

L’arrivée de Mason Greenwood à l’Olympique de Marseille en a fait jaser plus d’un. L’ailier anglais de 22 ans a été accusé de violences conjugales et de tentative de viol en 2022. Les poursuites à son encontre ont depuis été abandonnées. Interrogé à ce sujet lors d’un entretien à L’Équipe, Roberto De Zerbi a souhaité clarifier sa précédente prise de parole avant son arrivée. Il a également expliqué avoir fait confiance à la direction sportive de l’OM pour juger s’il était bon de le recruter ou non.

La suite après cette publicité

« Je ne l’ai pas défendu. J’ai dit que quand un joueur devient mon joueur, je suis le premier à le coller au mur s’il se trompe. Mais vis-à-vis de l’extérieur, je le défendrai toujours comme je prendrai la défense de mon fils. La question personnelle n’entre pas dans mon raisonnement, je sais ce qu’a fait Pablo en amont, toutes les informations humaines qu’il a récoltées sur Greenwood. Le club a pris toutes les précautions avant de prendre la décision », a indiqué l’Italien. Arrivé cet été en provenance de Manchester United pour 26 millions d’euros, l’Anglais a déjà trouvé le chemin des filets avec le club olympien en match de préparation.