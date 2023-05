OL : les croustillantes révélations de Jean-Michel Aulas sur son avenir

La suite après cette publicité

Jean-Michel Aulas a tiré sa révérence. Après trente-six années de bons et loyaux services, le désormais ex-président de l’Olympique Lyonnais a passé la main à John Textor. Samedi soir, il a été mis à l’honneur par tout un club. Très ému, l’homme d’affaires a versé quelques larmes. Il s’en est excusé face à la presse après la rencontre. Mais plus que le dirigeant, l’entrepreneur ou le passionné de ballon rond, c’est l’homme qui a été touché. Après de belles célébrations, il a eu quelques mots pour les médias. Il a avoué d’ailleurs que s’exprimer face à la presse avait toujours été un plaisir.

La page OL n’est pas tournée

Encore ému, il a évoqué cette soirée pas comme les autres. «Vous l’avez vu, quelques fois, on maîtrise, quelques fois, on maîtrise moins parce que l’intensité de cette émotion était extraordinaire. La fierté était aussi à l’image de cette émotion, mais quelques fois l’émotion prend le dessus. Je ne vais pas dire que je remercie le peuple lyonnais parce que ça rappelle quelques régions de France (sourire) mais c’est vrai que cette soirée sera inoubliable pour moi.» Puis il a avoué que l’OL serait toujours au fond de son cœur.

À lire

OL : Jean-Michel Aulas envoie un message cash à John Textor

«On a préparé le futur sur le plan du recrutement avec une Académie toujours extraordinaire et une puissance économique qui n’existe pas ailleurs et qui a été l’intérêt des nouveaux actionnaires. L’OL peut fonctionner dans une configuration autonome, mais aussi dans une collectivité où il peut apporter une contribution, comme on l’a vu avec Jeffinho et d’autres dans le futur. On est prêt pour la suite. Même si l’OL occupait l’essentiel de mon temps et de mes réflexions, on va repartir sur des projets complémentaires et j’aurai toujours dans le cœur. On ne divorce pas de l’OL.»

La suite après cette publicité

Des projets plein la tête

Mais JMA aura aussi de quoi faire. Une nouvelle vie où il fourmille de projets. *«Je ne suis pas quelqu’un qui va rester inactif. Les projets affluent. Vous savez que j’ai une vie d’entrepreneur en dehors du football avec un projet important aux Etats-Unis. Je vais le poursuivre évidemment. Il y a aussi une trentaine d’entreprises et de start-up dans lesquelles nous investissons avec Alexandre, mon fils. Et puis en ce qui me concerne, prendre en main les destinées du foot féminin. On a déjà fait beaucoup puisqu’on a complétement réformé le foot professionnel.

Il a ajouté : «il y a aussi l’équipe de France (féminine, ndlr). On a participé à l’arrivée d’Hervé Renard. C’est un entraîneur de grande qualité et je suis persuadé qu’on va pouvoir réaliser nos trois ambitions qui arrivent. La Coupe du Monde en Australie, où j’irai avec l’équipe de France. Il y a aussi les Jeux Olympiques. Quand on est Français et qu’on adore la France, on ne peut pas faire l’impasse sur des JO en France. Il y aura aussi la Nations League puisque les féminines auront cette compétition à jouer. Donc c’est un programme chargé qui va me permettre de me relancer dès demain matin.» JMA n’a pas dit son dernier mot !