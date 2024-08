Naples : ça s’accélère enfin pour le transfert de Victor Osimhen

Les mercatos se suivent et se ressemblent pour Victor Osimhen. Il y a un an, le joueur du Napoli était dans le viseur de plusieurs écuries, dont Chelsea et le Bayern Munich. Mais les Allemands avaient finalement décidé de miser sur Harry Kane. Cet été, l’ancien joueur du LOSC a toujours de nombreux prétendants à ses trousses. Le Paris Saint-Germain est cité parmi eux. Ce, même si Luis Enrique n’est visiblement pas emballé par son profil. Ce qui ne semble pas être le cas d’Enzo Maresca à Chelsea. Depuis plusieurs saisons, les pensionnaires de Stamford Bridge cherchent à recruter un numéro 9. Le nom d’Osimhen est revenu à plusieurs reprises dans les médias britanniques depuis un an.

Les négociations ont repris et avancent

Mais on imaginait qu’il ne viendrait pas durant cette intersaison puisque les Blues avaient pratiquement bouclé le dossier Samuel Omorodion. Sauf que le deal avec l’Atlético de Madrid a capoté. Les Anglais se sont donc repositionnés sur Victor Osimhen. D’après Sky Italia, le club de Premier League souhaite boucler l’arrivée d’un nouvel avant-centre avant la fin de ce mercato et Enzo Maresca a validé l’éventuel transfert du Nigérian. La publication italienne a également révélé que l’attaquant âgé de 25 ans est ouvert à l’idée de rejoindre Chelsea cet été. Toutefois, il a posé ses conditions. Il veut signer là-bas uniquement dans le cadre d’un transfert définitif. Il n’acceptera pas de prêt, lui qui veut quitter les Partenopei.

Après 133 rencontres disputées, 76 buts inscrits et un Scudetto remporté (2023), le footballeur sous contrat jusqu’en 2026 souhaite découvrir une nouvelle aventure. Mais, il faudra le convaincre sportivement et financièrement. Sky Italia rapporte d’ailleurs que des négociations sur le salaire du joueur de Naples sont en cours et que la possibilité d’un échange avec Romelu Lukaku n’est pas à exclure. Hier pourtant, la presse italienne évoquait une offre de 30 millions d’euros (bonus compris) pour le Belge, pour lequel Chelsea espère au moins 35 millions d’euros. Naples, lassé d’attendre pour le deal Osimhen, voulait boucler le dossier Big Rom. Mais ce mercredi, le son de cloche est différent donc.

Drogba et Obi Mikel mouillent le maillot

Outre les informations de Sky Italia sur l’avancée des négociations, Il Mattino explique que le directeur sportif du club italien, Giovanni Manna, est à Londres pour boucler ce deal. Il a proposé Victor Osimhen et souhaite récupérer Romelu Lukaku, Cesare Casadei ainsi qu’un joli chèque d’un montant compris entre 45 et 50 millions d’euros. Il Mattino ajoute qu’Osimhen penche plutôt pour le PSG, auquel il a donné sa parole. Mais ce n’est pas le son de cloche du Times. Le média anglais révèle d’ailleurs que Didier Drogba et John Obi Mikel, deux anciens de la maison londonienne, poussent pour le faire venir.

Mikel a d’ailleurs confié : « j’espère que les fans de Chelsea le verront enfin venir au club. Je veillerai à lui envoyer des SMS et des appels, en m’assurant que Chelsea soit sa priorité absolue. Mais il semble aimer le club et vouloir venir à Chelsea. Je suis sûr que tous les grands clubs veulent le recruter. Je pense que si nous pouvons obtenir sa signature, ce serait fantastique pour le club. Didier lui parle aussi, partage ses idées et ce que le club représente pour nous. Nous voulons tous voir Victor venir au club. Si cela se produit, cela se produit. C’est un montant de transfert énorme, mais si nous pouvons égaler ce montant et le faire venir au club, ce serait absolument fantastique.» Le feuilleton Osimhen se poursuit donc…