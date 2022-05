Serie A : Bologne s'impose sur la pelouse du Genoa

Dernière journée de Serie A ce samedi entre le Genoa (19e) et Bologne (13e). Officiellement relégué la semaine dernière après sa défaite face à Naples, le Genoa disputait une dernière rencontre de Serie A à domicile face à une équipe qui n'avait plus rien à jouer et qui restait sur deux défaites consécutives.

La rencontre était équilibrée et sans grande folie. A la demi heure de jeu, Lorenzo de Silvestri (Bologne) voyait sa belle tête être bien stoppée par Adrian Semper, tout comme celle d'Antonio Raimondo juste avant le but de Musa Barrow (68e). Le Genoa, qui jouera la saison prochaine en Serie B, termine donc sa saison par une défaite.