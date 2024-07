L’incroyable dilemme du Ballon d’Or 2024

« S’il vous plaît, le Ballon d’Or pour Rodri, maintenant ! C’est le meilleur du monde ! ». Tels étaient les propos de Luis de la Fuente, sélectionneur espagnol, après le sacre de la Roja à l’Euro 2024 dimanche soir. Il faut dire qu’hier, en l’espace de quelques heures seulement avec les finales de l’Euro et de la Copa América, plusieurs candidats au Ballon d’Or 2024 jouaient très gros.

Mais force est de constater que ce lundi matin, on n’est pas forcément plus avancé et il reste toujours difficile de dégager un favori pour la plus prestigieuse des distinctions individuelles qui sera décernée le 28 octobre prochain à Paris. Côté espagnol, difficile de dégager un véritable candidat. Rodri a certes été énorme pendant cet Euro, tout comme il l’a été avec City pendant la saison, mais il n’a pas forcément le profil de joueur offensif à qui on attribue ce type de récompense généralement. Cas de figure similaire pour Dani Carvajal, qui a tout gagné avec le Real Madrid en étant très important. Quant à Nico Williams ou Lamine Yamal, leur production en club a été un peu trop légère pour pouvoir endosser un costume de candidat crédible.

La candidature Messi prend du poids

En face, les Espagnols avaient un certain Jude Bellingham. Brillant à Madrid malgré un coup de moins bien sur la fin de saison, il aurait pu être le candidat numéro 1 en cas de sacre des Three Lions. Mais sa sélection a perdu, et outre sa passe décisive, il n’a pas été spécialement brillant sur ce match à enjeu. Son coéquipier en club Vinicius Junior était peut-être le favori avant le début de ces compétitions internationales, lui qui a été excellent et décisif en Liga et sur les matchs à enjeu en Ligue des Champions. Mais sa Copa América moyenne et l’élimination de la Canarinha viennent salir un peu sa candidature.

Forcément, les regards se tournent vers Lionel Messi. Sans pour autant avoir été brillant, il a tout de même remporté cette Copa América 2024, ce qui lui fait gagner quelques points. Et on le sait aussi, La Pulga pèse lourd niveau marketing, c’est aussi à prendre en compte. Quant à d’autres candidats initialement cités comme Kylian Mbappé ou Toni Kroos, ils semblent aujourd’hui écartés de la course mais devraient terminer à une position tout à fait honorable. Rendez-vous déjà le 4 septembre prochain pour connaitre la liste des nommés d’un trophée qui semble plus indécis que jamais.