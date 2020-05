Nigeria : le sélectionneur prolonge de deux ans

Sélectionneur de l'équipe du Nigeria depuis l'été 2016, Gernot Rohr (66 ans) a prolongé son contrat de deux années supplémentaires avec la Fédération nigériane, comme annoncé par son président, Amaju Pinnick, ce mercredi sur son compte Twitter.

Depuis son arrivée à la tête des Super Eagles, l'ancien sélectionneur du Gabon passé notamment par le banc du FC Nantes a participé à une CAN (3e place en 2019 en Egypte) ainsi qu'une Coupe du Monde (éliminé au premier tour en 2018, en Russie). Le bilan du technicien allemand avec le Nigeria est de 23 victoires, 8 nuls et 11 défaites.

I'm happy to announce that the @thenff and Coach Gernot Rohr have concluded all contractual discussions and he will stay on as Coach of the Super Eagles. We have always had confidence in his abilities and we are confident that the national team can only go higher from here.