Arsenal : Lucas Torreira veut quitter l’Europe pour jouer à Boca Juniors

Dans une interview touchante donnée à ESPN, Lucas Torreira avoue ne plus vouloir jouer en Europe et vouloir se concentrer sur sa famille et rentrer en Amérique du Sud. Alors que sa mère est récemment décédée du Covid-19, le milieu de terrain uruguayen prêté par Arsenal à l’Atlético Madrid a expliqué vouloir jouer pour Boca Juniors, son club de coeur.

«Je meurs d'envie de jouer pour Boca et je le dirai toujours. Si ce n'est pas maintenant, ce sera en juin, mais j'ai toujours voulu jouer pour Boca. Il n'y a pas que l'Europe. Je veux être près de ma maison, de ma famille. J’appartiens à Arsenal et je suis prêté à l’Atléti, mais je veux aller à Boca», a-t-il expliqué au média argentin. À 25 ans et après avoir explosé aux yeux de l’Europe à la Sampdoria lors de la saison 2017/2018, Lucas Torreira quittera donc le vieux continent pour se rapprocher de sa famille.