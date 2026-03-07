La légende Michael Ballack revient sur la tragique perte de son fils

Michael Ballack, ancien capitaine du Bayern Munich et de la Mannschaft, garde en lui la douleur de la perte de son fils Emilio, décédé dans un accident de quad en août 2021 à 18 ans. Dans une interview très émouvante pour Sky Sport Germany, l’ex-milieu de terrain a confié : « c’est difficile. Très difficile. On ne peut pas imaginer ce que vit une personne qui traverse une telle épreuve, on ne peut même pas le décrire avec des mots. J’ai beaucoup de mal à parler de lui. Ça me bouleverse trop ».

La suite après cette publicité

Pour faire face au quotidien, Ballack explique s’appuyer sur sa famille et son travail : « comment fait-on pour tenir ? Grâce à ce qui nous motive, le travail, la famille, nos autres fils pour essayer de faire face. J’ai fait de mon mieux jusqu’à présent ». Reconnu pour sa carrière exceptionnelle en Allemagne et en Angleterre, Ballack reste aujourd’hui très marqué par ce drame. Pour rappel, Michael Ballack c’est 46 buts en 154 matchs avec le Bayern et 42 buts en 100 sélections avec l’Allemagne.