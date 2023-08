OM-Reims : les compositions sont tombées

Après une défaite frustrante en Grèce ce mercredi sur la pelouse du Panathinaïkos à l’occasion du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions (1-0), l’OM ouvre sa saison de Ligue 1 ce samedi par la réception du Stade de Reims. Et alors qu’une victoire sera impérative mardi prochain face à la formation d’Athènes lors du match retour au Vélodrome, Marcelino a décidé d’aligner une équipe remaniée contre les Rémois.

La suite après cette publicité

Ainsi, Vitinha sera associé en attaque à Iliman Ndiaye. Le jeune ailier François-Régis Mughe est également aligné sur le front droit de l’attaque phocéenne. Valentin Rongier et Chancel Mbemba font leur retour dans le onze olympien. En face, Will Still fait du classique et offre leurs premières minutes en Ligue 1 aux recrues Khadra, Okumu et Wilson-Esbrand.

Les compositions

OM : Lopez – Clauss, Gigot, Mbemba, Lodi – Mughe, Rongier (cap), Kondogbia, Ounahi – Vitinha, Ndiaye.

La suite après cette publicité

Reims : Diouf - Foket, Okumu, Abdelhamid (cap), Wilson-Esbrand - Ito, Richardson, Munetsi, Matusiwa, Khadra - Diakité

Pour cette première journée de L1, Parions Sport en Ligne vous offre en exclusivité 10€ de crédits de jeu sans dépôt avec le code FM10 ainsi qu’un bonus de bienvenue (jusqu’à 90€). Misez 10€ sur un premier but de l’OM d’Aubameyang face à Reims pour tenter de remporter 57€ (cote à 5,7).