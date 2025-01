Coup de théâtre pour Marcus Rashford !

Et si Marcus Rashford restait sur le carreau ? Depuis quelques semaines, l’international anglais cherche par tous les moyens à quitter Manchester United. Un club où il ne se sent plus très bien. Et bonne nouvelle pour lui, les pensionnaires d’Old Trafford lui ont ouvert la porte. Pourtant, à quelques jours de la clôture de ce mercato d’hiver 2025, l’attaquant âgé de 27 ans est toujours un joueur des Red Devils. Il faut dire que son club se montre assez dur en affaires. Ce qui refroidit ses prétendants.

Le Barça est proche de lâcher l’affaire

Et ils ont été nombreux. En effet, l’AC Milan, le Borussia Dortmund, Galatasaray, Fenerbahçe et bien d’autres clubs, notamment en Arabie saoudite, ont dragué Rashford. Mais ils n’ont pas fait le poids dans l’esprit du joueur, qui a toujours fait du FC Barcelone sa priorité. Ces dernières semaines, les Catalans ont avancé leurs pions en coulisses. Ils ont d’ailleurs trouvé un accord avec le joueur. Mais le plus dur restait à faire : convaincre Man U et Sir Jim Ratcliffe. Ce dernier a bien compris qu’il serait difficile de transférer Rashford.

Mais il était ouvert à un prêt. Toutefois, il souhaitait que le club où serait envoyé son joueur prenne en charge totalement son salaire. C’est là que certains ont jeté l’éponge à l’image de l’AC Milan, puisque l’Anglais touche 18 M€ bruts par an. Il faudrait donc lâcher environ 9 M€ rien que pour 6 mois. Malgré tout, le Barça avait bon espoir de convaincre les Mancuniens de changer d’avis. Finalement, ils se heurtent à un mur. Ce vendredi soir, [Relevo](https://www.relevo.com/futbol/mercado-fichajes/fichaje-marcus-rashford-entra-punto-20250131164027-nt.html[]()) assure d’ailleurs que le dossier Rashford est au point mort et que les Culés, qui estiment que son arrivée est «pratiquement impossible», sont sur le point de se retirer de la course.

Le clan Rashford cherche déjà une autre porte de sortie

Outre le salaire du joueur, l’opération est très compliquée puisque le FCB n’a pas assez dégraissé et allégé sa masse salariale. De plus, il doit aussi respecter les règles liées au fair-play financier. Un départ pourrait peut-être changer la donne, mais on est très pessimiste au Barça. Un sacré coup dur pour le joueur, qui était même prêt à faire des efforts financiers pour rejoindre les Blaugranas. Preuve d’ailleurs que cette piste est en train de tomber à l’eau, l’entourage de Marcus Rashford est déjà en train d’essayer de trouver une nouvelle porte de sortie avant la fin du mercato d’hiver.

Relevo cite d’ailleurs Aston Villa, qui cherche justement un renfort offensif après la vente de Jhon Duran. Mais il n’est pas le seul joueur suivi, puisque Marco Asensio (PSG) ou encore João Félix (Chelsea) sont appréciés. The Athletic précise, de son côté, que les Villans devront convaincre l’attaquant qui veut le Barça ou rester au pire à MU. Ce qui est sûr, c’est que dans l’idéal le clan Rashford ne veut surtout pas continuer à Manchester United durant les prochains mois et qu’il fait son possible pour trouver une solution pour le joueur, qui n’entre pas dans les plans de Ruben Amorim. Il est proposé à d’autres clubs de Premier League, même si le footballeur de 27 ans et ses proches espèrent toujours un retournement de situation à Barcelone.