Le PSG veut changer ses plans sur le mercato après la blessure de Fabián Ruiz !

La tuile de trop ? Après la blessure de Warren Zaïre-Emery lors de la dernière trêve internationale, le Paris Saint-Germain a vécu une nouvelle déconvenue, ce dimanche lors de la 14e journée de Ligue 1, avec la sortie prématurée de Fabián Ruiz, victime d’une luxation de l’épaule droite, sans fracture. Si le club de la capitale, qui s’est imposé (2-0) face aux Ciel et Marine, a rapidement communiqué sur l’état de santé de l’Espagnol, l’inquiétude est de mise avant des examens complémentaires. En effet, l’ancien milieu de terrain du Napoli, victime d’un malaise et transporté à l’hôpital, pourrait, lui aussi, abandonner ses partenaires jusqu’à la fin de l’année 2023. Un terrible camouflet pour les champions de France en titre, qui plus est après les nombreuses critiques faites sur le manque de profondeur dans ce secteur de jeu.

Présent en conférence de presse après la rencontre, Luis Enrique ne se montrait d’ailleurs pas très rassurant au sujet de son protégé. «Concernant Fabian, je ne suis pas sûr de ce qu’il a. Il avait très mal. Et je le regrette profondément parce qu’il était en très bonne forme». Relancé sur l’état de forme de Fabián Ruiz, Arnau Tenas croisait lui les doigts pour voir son compatriote de retour au plus vite. «Je veux juste que ''Fabi’' soit avec nous parce que c’est un très bon joueur et surtout une bonne personne. C’est un joueur qui a un niveau élevé et nous avons besoin de lui au milieu du terrain et surtout s’il me voit : beaucoup de soutien et un prompt rétablissement», lançait ainsi le gardien espagnol, brillant pour sa grande première sous le maillot parisien. D’ores et déjà privé de Nuno Mendes, Warren Zaïre-Emery et Ousmane Dembélé, suspendu, pour le déplacement à Dortmund en Ligue des champions, le 13 décembre prochain, Luis Enrique risque donc de jouer l’avenir européen du club sans un autre homme fort de ces dernières semaines.

Maillon essentiel dans l’entrejeu et auteur de plusieurs performances remarquées depuis son retour dans le onze, Fabián Ruiz va ainsi laisser un grande vide, et ce malgré la présence de Manuel Ugarte, Vitinha et Kang-In Lee. Les trois derniers cités devraient d’ailleurs logiquement débuter face aux Marsupiaux. Dans cette optique, L’Equipe apporte d’ailleurs une information de taille. Ainsi, si le PSG attend sagement le retour de WZE, les hautes sphères du club auraient d’ores et déjà entamé une réflexion pour envisager un renfort en cas de longue indisponibilité à venir pour l’Espagnol. Le quotidien français précise, à ce titre, que le coach des Rouge et Bleu souhaite avoir du choix dans les semaines à venir. De son côté, RMC Sport ajoute que le club de la capitale aimerait s’offrir un profil expérimenté.

Régulièrement pointé du doigt depuis le début de la saison et de le départ au Qatar de Marco Verratti, le milieu de terrain parisien préoccupe, quoi qu’il en soit, grandement. Dès lors, si Luis Enrique peut, aujourd’hui, s’appuyer sur Manuel Ugarte, Danilo Pereira (qui joue régulièrement en défense centrale), Vitinha, Carlos Soler ou encore Kang-In Lee, ce secteur pourrait bien rapidement se garnir. Comme nous vous le révélions dernièrement, l’actuel leader du championnat a, par ailleurs, décidé d’accélérer sur le dossier menant à Gabriel Moscardo. En quête d’un milieu défensif, une offre de 22 millions a ainsi été formulée par le club de la capitale et le joueur est, lui, d’accord pour rejoindre Paris. Si les négociations se poursuivent avec les Corinthians, le PSG, qui aimerait également recruter un défenseur central cet hiver, serait donc en passe de passer la vitesse supérieure pour s’offrir un renfort supplémentaire au milieu…