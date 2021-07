JO, Espoirs : Noël Le Graët conforte Sylvain Ripoll

La suite après cette publicité

L'équipe de France olympique est sortie par la petite porte. Ce mercredi, les Bleuets se sont inclinés 4 à 0 face au Japon. Une défaite qui a provoqué leur élimination des Jeux Olympiques. Après cette désillusion, Sylvain Ripoll a été pointé du doigt. Mais le coach tricolore peut compter sur le soutien de Noël Le Graët. Questionné par Le Parisien, le président de la FFF a défendu son sélectionneur.

«Il est certain qu’il n’a pas eu la tâche facile. Partir pour un stage de deux ou trois jours, jouer les amicaux puis se lancer dans le bain avec une équipe de dernière minute… C’était perdu d’avance. Je vais le rencontrer amicalement à son retour mais la priorité c’est la Fifa». Il a ensuite assuré que Sylvain Ripoll resterait en poste. «Bien sûr il n’y a aucun problème. Si on gagnait tous nos matches, tout le temps, ce serait trop facile. Il peut arriver qu’on gagne, parfois qu’on perde. On n’avait plus été qualifié pour les Jeux depuis 1996, malheureusement il n’a pas été possible pour nous d’aller plus loin». Un choix qui devrait faire réagir.