OM - Reims : les regrets de Geoffrey Kondogbia

Les joueurs de l’OM vont encore ressasser pendant quelque temps les occasions manquées d’Elye Wahi. Pour la première de Roberto De Zerbi au stade Vélodrome, les Olympiens n’ont pas su aller chercher mieux qu’un match nul (2-2) face à Reims, pourtant très diminué. En zone mixte, Goeffrey Kondogbia a évoqué sa déception en sortie de cette rencontre. « C’est une légère déception au niveau du résultat. Je pense qu’on mérite de mettre plus de buts, surtout en première période. On sait comment c’est le football, on n’a pas su élargir le score et on s’est fait punir », a expliqué le Centrafricain devant les journalistes présents à l’Orange Vélodrome.

Pour l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid, ce qui a notamment pêché hier soir pour les Phocéens, c’est leur gestion des moments un peu plus difficiles : « Comme pour toutes les équipes, on a aussi eu des temps faibles. Nous concernant, on les a un petit peu moins bien géré donc on l’a payé cash. On a maîtrisé le match la majeure partie du temps. On aurait pu gagner ». L’OM qui a encaissé deux buts en quatre minutes au retour des vestiaires (51e Akieme, 55e Fofana) sur le seul vrai temps fort des Rémois, a donc vu son match lui échapper alors qu’il semblait dominer la rencontre de la tête et des épaules.