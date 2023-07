Tottenham : Ange Postecoglou heureux de pouvoir compter sur Tanguy Ndombele

Il était arrivé à Tottenham lors de l’été 2019 pour 62 millions d’euros en provenance de l’Olympique Lyonnais. Quatre ans plus tard et au sortir d’un prêt plutôt concluant avec Naples, ponctué par un Scudetto, Tanguy Ndombélé va encore évoluer sous la tunique londonienne la saison prochaine. Incapable de s’imposer sous les ordres de Mauricio Pochettino, José Mourinho et Antonio Conte, Ndombélé n’a jamais fait l’unanimité au sein du club de Daniel Lévy. Pourtant, un motif d’espoir subsiste pour le natif de Longjumeau. En effet, l’arrivée d’Ange Postecoglou sur le banc des Spurs pourrait finalement changer la donne pour l’ancien Amiénois.

La suite après cette publicité

Présent en stage avec le club du nord de Londres, le milieu français de 26 ans aspire à se relancer avec Tottenham comme nous vous le révélions il y a quelques jours. Interrogé au sujet de Ndombélé, son nouvel entraîneur a fait part de sa joie de pouvoir compter sur lui lors de ce stage de pré-saison : «Tanguy a été bon. Il a travaillé dur à l’entraînement comme ils l’ont tous fait parce qu’ils n’ont pas le choix ! Je prends les choses comme je les vois. Il faisait partie d’une équipe gagnante en Série A la saison dernière et il a bien travaillé. Dans ce contexte, je suis ravi de l’avoir ici et de faire partie du groupe. Nous verrons ce que cela signifie à long terme. Peut-être qu’il ne voudra pas faire partie des choses.» Reste à savoir si cette affection du coach australo-grec envers Ndombélé saura se traduire dans les prochains mois avec un nombre décent d’apparitions.

À lire

Tottenham sort les barbelés pour retenir Harry Kane !