Real Madrid : le réveil tonitruant de la machine à marquer Karim Benzema

Karim Benzema a vécu une année 2022 totalement dingue. La machine à marquer des buts du Real Madrid a été précieuse dans la conquête des titres en Liga et en Ligue des Champions. Récompensé collectivement, KB9 a également été élu Ballon d’Or 2022. Un trophée qui lui était promis sans surprise tant il a écrasé la concurrence. L’attaquant né en 87 voulait donc finir en beauté cette année avec une participation à la Coupe du Monde. Blessé, le Nueve a travaillé d’arrache-pied pour être apte quand le tournoi commencerait. Mais il s’est blessé seul en courant lors d’un entraînement.

Forfait, il a été renvoyé à Madrid sans avoir pu vraiment saluer le groupe France. De retour dans la capitale ibérique, le staff médical madrilène a indiqué que sa blessure n’était pas aussi grave qu’annoncé par la FFF. Finalement, le Français a pu reprendre à la mi-décembre, seulement quelques jours avant la finale de la Coupe du Monde perdue par les Bleus. De quoi susciter des interrogations. Quoi qu’il en soit, Benzema a dû tourner la page, lui qui a visiblement annoncé sa retraite internationale avec un message énigmatique.

4 buts en 3 matches pour le Nueve

Récemment, la presse ibérique a indiqué que le joueur de 35 ans voulait prendre sa revanche sur le terrain. Les médias ont d’ailleurs expliqué que l’avant-centre avait effectué un gros travail en salle puis sur le terrain ces dernières semaines afin de retrouver le rythme. Un élément très motivé donc qui attendait de répondre sur le pré. Et Benzema a tenu parole. Depuis son retour aux affaires, l’ancien joueur de l’OL, dont la dernière apparition officielle date du 2 novembre, a marqué lors des trois matches auxquels il a participé.

Ainsi, il a débuté avec un doublé, dont un pénalty, face à Valladolid le 30 décembre en Liga. Puis il a de nouveau transformé un pénalty face à Villarreal (7 janvier, défaite 2-1). Hier soir, il a encore obtenu un pénalty face à Valence en Supercoupe d’Espagne. Et il s’est encore chargé de prononcer la sentence (1-1, 4 à 3 aux t.a.b). Au-delà de ses buts, le capitaine madrilène a apporté sa créativité dans le jeu. Ce jeudi, il est d’ailleurs l’un des rares joueurs du Real Madrid à être épargné par la presse espagnole après la prestation difficile de son équipe.

La presse espagnole s’emballe

Marca a écrit à son sujet : «le seul branché en attaque. Il a été inspiré tout au long, mais n’a trouvé aucune compagnie avec ses partenaires d’attaque. Action individuelle spectaculaire à la deuxième occasion pour Madrid. Il n’a pas flanché depuis le point de penalty pour porter le score à 1-0. Il a causé le penalty et il l’a converti». Le média espagnol a ensuite précisé : «il semble évident que Madrid n’est pas bien revenu de la trêve liée à la Coupe du monde. Le club a souffert à Zorrilla, où Courtois l’a soutenu jusqu’à l’apparition tardive mais suffisante de Benzema. Sans le gardien et l’attaquant, il y a eu plus de difficultés contre Cacereño en Coupe».

Marca ajoute : «le bon jeu du Belge et du Français n’a pas suffi à La Cerámica, où les Merengues ont mordu la poussière . Et mercredi, à Riyad, l’équipe avait une fois de plus besoin des meilleures versions des numéros 1 et 9 pour terminer un match où elle était clairement favorite.» Comme Courtois, Benzema porte les Merengues. Une bonne nouvelle pour Ancelotti alors que son équipe peine à retrouver son meilleur niveau. Avec 4 buts en 3 apparitions, dont 3 pénaltys, KB9 débute bien la nouvelle année explique Defensa Central.

Le Real Madrid compte sur Benzema en 2023

"Karim commence à être Benzema : il a pris l’avantage face à Valence", titre la publication ibérique avant de détailler : «le Real Madrid a souffert lors de la victoire face à Valence, où Karim Benzema a une nouvelle fois marqué les esprits avec un nouveau but qui a permis au Français de retrouver sa meilleure version (…) KB9 fait un pas en avant pour redevenir le même que toujours. Karim a cherché, s’est déplacé sur tout le front d’attaque et a essayé de se combiner avec Rodrygo et Vinicius dans un trident qui essayait toujours de blesser le dos des arrières latéraux adverses.»

DC a conclu : «dans une seconde mi-temps où les Blancs se sont retrouvés surclassés pendant une bonne partie des 45 minutes, Benzema a participé aux deux meilleures occasions avec une tête à la 87e minute et une combinaison à la 94e minute qui a failli se terminer par le but de Vinicius. Il a fallu aller en prolongation pour voir le Français marquer son penalty (…) Le Français est toujours à la recherche de sa meilleure forme avant une Coupe du monde des clubs et une Ligue des champions qui se profilent à l’horizon. » Bien dans ses crampons, Karim Benzema est sur une belle dynamique en 2023.