PSG - Brest : Luis Enrique est fou de rage !

Solide leader de Ligue 1 au coup d’envoi, le Paris Saint-Germain avait l’occasion de conforter sa suprématie nationale, ce dimanche soir, contre le Stade Brestois. Pour refermer la 19e journée, les Parisiens prenaient d’ailleurs le contrôle de cette affiche du haut de tableau mais tardaient à trouver l’ouverture. Il fallait finalement attendre la fin du premier acte pour voir Marco Asensio (38e) puis Randal Kolo Muani (45e) régler la mire. Malgré une avance confortable à la pause, le club de la capitale craquait au retour des vestiaires…

D’abord sur un but contre son camp de Danilo Pereira suite à une frappe de Mahdi Camara (55e) avant que Mathias Pereira Lage n’égalise d’une subtile talonnade du gauche, derrière sa jambe d’appui (80e). De quoi confirmer la très belle dynamique du SB29 (8 victoires et 2 nuls sur les 10 derniers matches toutes compétitions confondues), plus que jamais 3e de Ligue 1. Un scénario qui a, en revanche, provoqué l’immense frustration de Luis Enrique, interrogé au micro de Prime Video à l’issue de la rencontre.

«C’est facile à expliquer, on a perdu le contrôle du match. Parce que c’est du football, ce n’est pas du basket, ça peut arriver car on a joué contre une très bonne équipe, ils ont très bien joué, c’est déjà arrivé et ça arrivera encore», a tout d’abord lâché le technicien espagnol. Visage très fermé, l’ancien sélectionneur de la Roja a également affiché sa colère vis-à-vis de la prestation de ses joueurs au retour des vestiaires. «Je n’ai pas du tout apprécié la seconde période, vous aimeriez que je sois heureux ? On a perdu le contrôle du match, vous me demandez et je vous répond. Quand vous perdez le contrôle du match, c’est que vous perdez la possession, des ballons, vous subissez des occasions. Ils auraient même pu gagner le match».

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 44 19 30 13 5 1 46 16 3 Brest 35 19 12 10 5 4 29 17

Peu enclin à détailler son analyse, Luis Enrique, agacé après chaque question posée, clôturait finalement rapidement son échange avec le diffuseur. «Je n’ai pas le temps d’analyser encore tout ce match, il y a évidemment des choses positives dans chaque match mais c’est juste dommage de mener 2-0 et de se faire remonter alors qu’on en a parlé dans le vestiaire et que ce type de scénario est déjà arrivé par le passé». Une alerte positive avant la Ligue des Champions ? «Avant la Coupe de France même, on va les retrouver en Coupe, c’est une superbe équipe, je les aime beaucoup», ajoutait lapidairement l’intéressé. Malgré les 6 points d’avance du PSG sur l’OGC Nice au sortir de cette 19e journée de Ligue 1, c’est bien la frustration qui prédomine du côté parisien…