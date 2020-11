Barça : nouvelles rassurantes pour Clément Lenglet

En ce moment, il ne fait pas bon être défenseur central du FC Barcelone. Après Gérard Piqué et Ronald Araujo, c'est Clément Lenglet qui s'est à son tour blessé contre Osasuna (4-0). Le Français a dû sortir à la 65e minute, remplacé par Aleña, et on pouvait croire à une blessure grave et surtout de longue durée.

Mais à en croire Mundo Deportivo, les nouvelles seraient rassurantes pour l'ancien du FC Séville. On s'orienterait ainsi vers une simple entorse de la cheville, qui pourrait même le voir revenir sur les terrains dès le week-end prochain contre Cadix. Il devrait cependant manquer le match de Ligue des Champions contre Ferencvaros.