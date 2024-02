L’Espagne sur le point d’enrôler Dean Huijsen !

En ce qui concerne la naturalisation de défenseurs centraux talentueux, l’Espagne est en train de devenir une référence. Alors qu’Aymeric Laporte et Robin Le Normand ont rejoint la Roja lors des dernières années, la sélection ibérique pourrait encore se renforcer dans les prochaines semaines avec un prospect de grande qualité en la personne de Dean Huijsen. Impressionnant pour sa première saison en pro avec l’AS Rome, où il est prêté par la Juventus Turin, le natif d’Amsterdam brille également avec les équipes de jeunes néerlandaises.

Ayant déménagé à cinq ans à Marbella, le défenseur central de 18 ans peut ainsi choisir de représenter l’Espagne pour la suite de sa carrière internationale. Marca va plus loin et affirme que Huijsen serait très proche de rejoindre la sélection des Espoirs pour le rassemblement de mars. Santi Denia compterait sur le puissant défenseur d’1m95 qui serait, selon les indiscrétions de l’autre côté des Pyrénées, déterminé à rejoindre la Rojita le plus rapidement possible.