Le témoigne accablant de Junior Firpo sur les méthodes de Ronald Koeman au FC Barcelone

Quel est le point commun entre Junior Firpo et Ronald Koeman aujourd'hui ? Eh bien, les deux hommes sont désormais loin du FC Barcelone. Arrivé au Barça en 2019 en provenance du Betis Séville, le latéral gauche a pris la direction de Leeds il y a quelques mois, où il a disputé douze rencontres toutes compétitions confondues sous les ordres de Marcelo Bielsa. Le technicien néerlandais a lui été limogé en octobre dernier pour finalement être remplacé par Xavi Hernandez. Mais cinq mois après son départ en Angleterre, Junior Firpo a décidé de vider son sac sur son passage au Barça et surtout celui de Ronald Koeman.

Dans un entretien accordé à la Cadena SER, relayé par Marca, le joueur âgé de 25 ans n'a pas mâché ses mots : «j'ai perdu mon enthousiasme pour le football et j'ai réalisé l'importance de la famille. Il y avait des choses avec Koeman que je ne comprenais pas, et à certains moments, il y avait un manque de respect pour moi et mes coéquipiers. Je ne comprends pas que le lendemain d'un match, alors que nous, les remplaçants, nous nous entraînions, il soit resté dans sa chambre. Si je suis remplaçant et que je dois vous montrer des choses...»

«Il (Koeman) a commencé à me mentir»

Le témoignage de Junior Firpo envoie, mais ça n'est pas fini. Car le Dominicain a ensuite accusé Ronald Koeman de mentir. «Je lui ai demandé des explications, et il a commencé à me mentir. A ce moment-là, pourquoi je continuais à lui demander des explications ? Il me dit des choses qui n'ont pas de sens, comme que je m'entraîne mal, que je contamine le groupe..... Demandez à qui vous voulez, et voyez si l'un des membres de l'équipe dit la même chose de moi», a poursuivi le joueur, qui a continué ses critiques.

«Je ne sais pas ce que cela signifie que je contamine le groupe, je suppose que cela se réfère à mon attitude. Je ne sais pas dans quel sens un jeune qui vient d'arriver va contaminer un groupe qui a tout gagné et qui est là depuis toujours. Mon opinion ne va pas changer leur façon de s'entraîner ou quoi que ce soit d'autre.» Pas sûr que Ronald Koeman apprécie toutes les déclarations, surtout que le latéral a aussi expliqué, comme il l'avait déjà fait en août dernier, que les Blaugranas n'avaient jamais fait d'analyse vidéo de leurs adversaires avec Ernesto Valverde, Quique Setien et donc le coach néerlandais.