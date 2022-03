PSG : la sélection argentine vole au secours de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Lionel Messi devrait se souvenir de ce 13 mars 2021. Habitué des applaudissements et des cris de joie du public catalan, l'Argentin, à l'instar de son ami Neymar, a été copieusement sifflé et hué contre Bordeaux, dimanche (3-0), à l'occasion de la 28ème journée de Ligue 1. Mais cet acharnement n’inquiète pas Roberto Ayala, ancien défenseur de l'Albiceleste et désormais membre du staff de la sélection argentine.

«Pour nous ce n'est pas une alerte parce qu'il se déconnecte ici. Messi, on le voit bien. C'est un garçon qui se transforme quand il arrive en équipe nationale. Il est très entouré par le groupe et veut aussi qu'ils le considèrent comme un joueur parmi d’autres, a-t-il avoué sur les ondes de La Red. Pour beaucoup, c’est une idole et il est à part. Il veut être traité comme les autres. Ici, il passe un bon moment. Il est bien, il profite. Il transmet ça. Je le vois comme un leader, pas seulement sur le terrain, mais avec des petits gestes que vous voyez. Il est très précieux pour nous.»