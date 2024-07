Inter Milan : Guiseppe Marotta fait une grande annonce pour Lautaro Martinez

Après son 20e titre de champion d’Italie, l’Inter Milan devait gérer les prolongations de contrat de ses hommes forts de son dernier titre, à savoir notamment son capitaine, Lautaro Martínez. L’Argentin, héros de la dernière Copa América 2024, aurait enfin prolongé son contrat jusqu’en juin 2029 comme l’a fait savoir son président, Guiseppe Marotta.

«Lautaro Martinez a déjà signé le renouvellement, il ne manque plus que l’annonce officielle, qui arrivera d’ici une semaine. Nous avons confirmé presque tout le personnel de l’année dernière, en ajoutant des joueurs importants qui nous rendront encore plus compétitifs. Nous avons une attaque riche en qualité, en valeur et en nombre», a-t-il confirmé lors d’un événement, ce samedi. Sa prolongation de cinq années serait assortie d’un salaire net de 9 millions d’euros par saison, plus des bonus.