Vidéo : le festival de Lamine Yamal avec l’Espagne

L’Espagne est déjà qualifiée pour l’Euro 2024 mais elle continue à faire le spectacle à Chypre. Pour le compte de cette 9e journée des éliminatoires, la Roja mène déjà de deux buts après seulement 22 minutes de jeu. C’est Lamine Yamal qui a ouvert le score, et de quelle manière.

La nouvelle star du Barça est à la conclusion d’un mouvement collectif de 22 passes. Une fois le ballon dans les pieds, le joueur de 16 ans a réussi à effacer le gardien sur une première feinte, puis un défenseur sur une seconde feinte, avant de finir au ras du poteau malgré le retour d’un second défenseur sur la ligne. Après la Géorgie en septembre, c’est déjà le second but de Yamal en 3 sélections.