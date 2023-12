La vente de l’ASSE pourrait être imminente

Au bout de 15 journées, l’AS Saint-Étienne compte 24 points et squatte la 7e place de Ligue 2. Un classement plutôt honnête même si l’objectif reste la montée. Mais il existe également d’autres enjeux importants, comme la vente du club. Celle-ci pourrait d’ailleurs être accélérée. Jeudi, lors du conseil de surveillance, la vente de l’ASSE a été brièvement évoquée, par Bernard Caïazzo (70 ans) notamment.

Le Progrès raconte que le co-actionnaire majoritaire aurait fait comprendre à son auditoire que le processus pourrait s’accélérer d’ici la fin de l’année 2023, même s’il s’est réfugié derrière la clause de confidentialité pour en dire le moins possible. Ceci dit, lui et Roland Romeyer (78 ans) souhaiteraient faire vite et voudraient passer la main. Une véritable saga qui pourrait potentiellement prendre fin avant 2024. À suivre.