PSG : Nicolas Anelka s’enflamme pour Ousmane Dembélé

Depuis plusieurs semaines, Luis Enrique semble avoir trouvé la formule qui fonctionne avec son PSG. Et au cœur de son système, on retrouve Ousmane Dembélé. Lourdement critiqué depuis son arrivée dans la capitale, notamment pour sa maladresse face au but, l’ancien joueur du FC Barcelone écrase tout sur son passage depuis le mois de décembre dernier. Sur les six dernières rencontres des Parisiens en Ligue des Champions, le Français compte six buts. En Ligue 1, ses chiffres sont tout aussi vertigineux, avec onze réalisations en sept matches de championnat.

Forcément, ses performances de haute volée font réagir dans l’Hexagone. Et c’est un ancien Parisien, Nicolas Anelka, qui a encensé l’ambidextre, lors d’une interview donnée à RMC Sport : «je suis content pour lui. Il a été critiqué sur ses stats. Il montre qu’il a travaillé, il a persévéré. Il marque beaucoup de buts. J’espère que cela continuera en amenant le PSG le plus loin possible.» L’attaquant de 27 ans doit désormais confirmer dans la durée, et cela commencera dès ce mercredi soir, avec le match de barrages retour face au Stade Brestois.