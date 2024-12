Theo Hernández accusé d’agression sur deux femmes

Scandale en Italie. Theo Hernández est accusé d’avoir agressé deux jeunes filles dans un club privé de Milan. L’affaire a été dévoilée sur la chaîne YouTube de Fabrizio Corona, un ancien paparazzi et auteur controversé. Ce dernier a publié des vidéos montrant le joueur en train d’agresser les filles, l’une assise près de lui et l’autre poussée contre une table. Ces images, dont le propriétaire de la boîte de nuit et d’autres témoins étaient en possession, n’ont pourtant pas été portées à la connaissance des autorités. Un document entre l’avocat de Hernández et le propriétaire du club mentionne que ce dernier a demandé 65 000 euros pour couvrir les dommages, avec un supplément de 30 000 euros pour retirer les vidéos. Bien que Corona ait été sollicité pour empêcher leur diffusion, il a dénoncé l’incident à la police, estimant que l’affaire méritait d’être portée à l’attention du public. « J’ai publié cette histoire parce que je pense que c’est une histoire qui intéresse le public et qui mérite d’être racontée. Je suis très curieux de savoir ce que feront les journalistes, les médias nationaux et, surtout, Théo », a-t-il indiqué.

Fabrizio Corona a récemment fait parler de lui pour son rôle clé dans la révélation de scandales médiatiques, comme celui des affaires de paris illégaux où étaient impliqués Sandro Tonali, Nicolò Fagioli et Nicolò Zaniolo. Connu pour son agence de paparazzis, Corona a souvent été au centre de controverses, y compris des accusations d’extorsion. Après avoir passé plusieurs années en prison, il se positionne à présent comme un journaliste indépendant, dénonçant ce qu’il considère comme des pratiques occultes dans les médias traditionnels. Pour le moment, l’AC Milan et Theo Hernández n’ont pas communiqué sur cette vidéo.