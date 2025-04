Paul Pogba a choisi ses 5 destinations favorites

Le 3 septembre 2023, Paul Pogba (32 ans) a disputé son dernier match officiel. C’était face à Empoli en Serie A. Depuis, plus rien pour le champion du monde 2018, qui a été empêtré dans une affaire de dopage. Suspendu initialement pour 4 ans, le milieu de terrain a vu sa peine être réduite à 18 mois. Un soulagement pour la Pioche, qui a ensuite trouvé un terrain d’entente avec la Juventus afin de résilier son contrat. Libre depuis le mois de novembre dernier, le Français ne pouvait officiellement rejouer qu’à partir du 11 mars 2025.

Alors qu’on l’imaginait rejoindre un club au mercato d’hiver, il est finalement resté à quai. Mais il ne chôme pas et prépare son grand retour, lui qui s’entretient physiquement du côté de Miami tout en passant du temps avec sa famille et ses proches. Il profite de ces moments de tranquillité avant de repartir à l’aventure. Il reste à savoir où ? Durant le week-end, Téléfoot a dévoilé que Karim Benzema pousse en coulisses afin qu’il le rejoigne en Arabie saoudite, du côté d’Al-Ittihad. Mais a priori, c’est en Europe que Pogboom veut retrouver les terrains, lui qui veut mettre toutes les chances de son côté pour revenir en sélection tricolore.

Pogba veut jouer dans un championnat où il n’a jamais évolué

Ce mardi, Sky Germany dévoile de nouveaux éléments le concernant. Ainsi, la publication allemande explique que l’ancien joueur de Manchester United veut faire un retour en force la saison prochaine dans un club. Concernant sa future destination, Pogba et son entourage, qui ont débuté des discussions avec certains de ses prétendants, sont intéressés par un championnat dans lequel il n’a jamais évolué. La Bundesliga, la Liga et la Ligue 1 sont dans leur viseur. De plus, il n’exclut pas totalement la Major League Soccer et l’Arabie saoudite.

Bref, il ne ferme aucune porte, lui qui a confié à GQ la semaine dernière : «jamais je n’aurais imaginé me retrouver libre à cette période-là de la saison. Je n’ai jamais vécu de transfert comme ça. Aujourd’hui, il y a des propositions. Qui viennent d’un peu partout. D’Europe ? D’un peu partout. Je veux voir ce qui me convient le mieux. Parce que je suis dans une période de ma vie et de ma carrière qui est déterminante. C’est une décision que je vais prendre le temps de soupeser.» Il a encore quelques semaines pour y penser…