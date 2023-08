PSG : Nasser Al-Khelaïfi refroidit clairement la piste Kolo Muani

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain connaît son groupe pour la Ligue des champions : il sera accompagné, dans la poule F, du Borussia Dortmund, de l’AC Milan et de Newcastle. A l’issue de ce tirage au sort organisé à Monaco ce jeudi soir, le président du club de la capitale Nasser Al-Khelaïfi en a profité pour évoquer le feuilleton autour de l’avenir de Kylian Mbappé, toujours sous contrat jusqu’en 2024.

Et au micro de Canal +, le dirigeant parisien s’est également confié sur le dossier Kolo Muani, et n’a pas forcément donné de bonnes nouvelles pour les supporters rouge-et-bleu, alors qu’on approche de la fin du mercato estival : «on a plus de 24 heures pour le mercato. Si on signe un joueur, je vous appellerai pour vous dire qui on va signer. Ce n’est pas un secret, on est intéressé par Kolo Muani, mais on est loin avec Francfort, très loin».