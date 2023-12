Liga : le Celta de Vigo se rassure face à Grenade

Une 17e journée de Liga très chargée en Espagne ce week-end. Outre l’excitant Real Madrid - Villarreal de dimanche soir (21h), le Celta de Vigo accueillait Grenade dans le cadre d’un match à enjeu entre deux équipes qui jouent le maintien en ce début de saison. Et ce fut une véritable bataille au Stade Balaídos.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 17 Celta Vigo 13 17 -9 2 7 8 16 25 19 Grenade 8 17 -17 1 5 11 20 37

Titularisé sur le front de l’attaque, Jørgen Strand Larsen a ouvert la marque et s’est offert l’unique réalisation de la rencontre (1-0, 20e). Dominateurs, par la suite, les joueurs de Grenade n’ont pas démérité et ont dominé sans pourtant parvenir à tromper Vicente Guaita, l’ancien portier de Crystal Palace, pas aidé par Iago Aspas, exclu (80e). À l’arrivée, une victoire sur le plus petit des scores qui fait du bien au Celta, qui sort enfin de la zone rouge et qui remonte ainsi à la 17e place. Grenade plonge et reste avant-dernier de Liga.