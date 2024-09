Jordan Veretout fait ses adieux à l’OM

Jordan Veretout et l’OM, c’est terminé. Poussé vers la sortie au cours de l’été, le milieu de terrain français a finalement décidé de poursuivre sa carrière du côté de l’OL. Un transfert qui n’a pas manqué de faire réagir. Sur ses réseaux sociaux, l’intéressé a, lui, fait ses adieux aux supporters olympiens. «Bonjour à tous les marseillais, c’est l’heure pour moi de vous dire au revoir. J’ai passé 2 belles saisons ici, j’ai vécu des émotions fortes, j’ai toujours essayé de respecter les valeurs du club et de ne pas tricher», a tout d’abord lancé l’ancien joueur de la Roma.

Et d’ajouter : «j’ai vécu des émotions fortes durant ces 2 années avec la naissance de mon fils à Marseille … la découverte de la Ligue des Champions qui était un rêve de gamin pour moi … l’épopée en Europa League et les chaudes soirées du Vélodrome … Je souhaite avant tout vous remercier vous, les supporters, ceux qui font vivre ce club et qui en sont l’identité. Vous m’avez soutenu durant ces 2 saisons et je vous remercie pour votre soutien. Merci également à mes coéquipiers et au staff qui nous ont encadré. Une nouvelle aventure se présente pour moi et je vous souhaite une bonne continuation et une belle saison».